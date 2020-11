Das Deutsche Weininstitut freut sich auf hochwertige "Krönung" des Weinjahrgangs

Weinbauern haben frühe Eisweinlese begonnen

Bodenheim (AFP) - Die Winzer freuen sich über die frostigen Nächte in Deutschland: Einige von ihnen starteten am Montagmorgen besonders früh in die Eisweinsaison. In der klaren Vollmondnacht konnte in Weinbauregionen wie der Pfalz, in Rheinhessen und in Franken an den ersten Hängen die Eisweinlese beginnen, wie das Deutsche Weininstitut (DWI) in Bodenheim bei Mainz mitteilte. Demnach wurden überwiegend gefrorene Riesling-Trauben gelesen.

Weinreben im Elsass © AFP

Eine frühe Weinlese sei "sehr förderlich für die Weinqualität" und die gesunden Trauben böten "beste Voraussetzungen" für einen qualitativ hochwertigen Jahrgang, zeigte sich das DWI erfreut. "Bei den frostigen Temperaturen gefriert das Wasser in den Beeren und verbleibt in der Weinpresse" - das macht laut den Winzern den Geschmack der Eisweine aus.

Zwar konnte am Montag noch nicht flächendeckend geerntet werden, wie das DWI betonte. Doch in den vergangenen Jahren mussten die Winzer demnach oft bis Januar oder Februar des Folgejahres auf die benötigte Temperatur von minus sieben Grad für ihre "Krönung eines Weinjahrgangs" warten.