Jeder zweite Zug fällt nach Problemen mit Stromversorgung aus

Weiterhin massive Behinderungen am Pariser Bahnhof Montparnasse

Paris (AFP) - Mitten in der Urlaubszeit müssen sich Zugreisende am Pariser Bahnhof Montparnasse weiterhin auf massive Behinderungen einstellen. Nach einem Brand in einem Stromversorgungszentrum ging die französische Bahngesellschaft SNCF davon aus, dass am Sonntag mehr als die Hälfte der Züge ausfallen werde. Am Samstag waren wegen der Probleme mit der Stromversorgung nur zwei von drei Zügen an einem der wichtigsten Pariser Bahnhöfe gestartet. Die Reparaturarbeiten an der Stromversorgung könnten sich nach Angaben des Netzbetreibers RTE bis Donnerstag hinziehen.

Wartende am Pariser Bahnhof Montparnasse © AFP

Ein RTE-Vertreter der Region Paris zeigte sich am Sonntag zuversichtlich, dass die Frist bis zur vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung eingehalten wird. Der Netzanbieter wolle dabei "den Rhythmus noch beschleunigen", sagte Régis Boigegrain bei eine Pressekonferenz in der französischen Hauptstadt. Das Unternehmen verwies auf die Schwere der Brandschäden, um die Verzögerungen bei den Reparaturarbeiten zu rechtfertigen.

Die Zugausfälle von mehr als 50 Prozent am Sonntag seien auf "materielle Beschränkungen" zurückzuführen, sagte die Leiterin von SCNF Reisen, Rachel Picard. Ein Reparaturstätte für die Hochgeschwindigkeitszüge TGV sei von der Stromversorgung abgeschnitten. Weil einige Züge aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden könnten, sei die Dauer der Störungen am Bahnhof derart "kritisch", sagte Picard.

Die verbliebenen Züge verkehren nur in Teilen wie vorgesehen vom Bahnhof Montparnasse aus, andere Fahrten beginnen dagegen im Bahnhof Austerlitz. SCNF rät Passagieren, ihre Reisen wenn möglich zu verschieben. Kunden erhalten demnach ab einer dreistündigen Verspätung das Geld für ihr Ticket zurück.

Die Behinderungen am Bahnhof Montparnasse hatten am Freitag begonnen. Ein Stromversorgungszentrum des Eisenbahnnetzes in Issy-les-Moulineaux, südwestlich von Paris, war in Brand geraten. Dadurch wurde die Stromversorgung unterbrochen und der Zugverkehr kam zeitweilig zum Erliegen. Hunderte gestrandete Passagiere warteten bei Temperaturen um 35 Grad darauf, ihre Reise antreten zu können.

Auf Fotos und Videos im Kurzbotschaftendienst Twitter war zu sehen, wie riesige Rauchschwaden in den Himmel stiegen. Nach Behördenangaben mussten 2500 Menschen evakuiert werden, 16.000 Haushalte in den Pariser Vorstädten waren zeitweise ebenfalls ohne Strom. Umweltminister Nicolas Hulot und Verkehrsministerin Elisabeth Borne kündigte eine Untersuchung des Brandes in dem Stromverteiler an.

SNCF kündigte am Samstag an, den Netzanbieter für die entstandenen Schäden haftbar machen zu wollen. Nach Angaben der Bahngesellschaft belaufen sich die Kosten dabei auf mehrere Millionen Euro.

Der Bahnhof Montparnasse im Süden der Hauptstadt ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt für Reisen nach Süd- und Westfrankreich. Im Juli und besonders im August fahren viele Bewohner der französischen Hauptstadt in Urlaub an den Strand oder aufs Land. Traditionell leert sich Paris in dieser Zeit merklich.

Vor fast genau einem Jahr war der Bahnhof Montparnasse bereits Schauplatz eines ähnlichen Verkehrschaos, als es wegen technischer Probleme drei Tage lang massive Störungen gab.