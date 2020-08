Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen Corona verschoben

Treffen in Schweizer Skiort von Januar auf Frühsommer 2021 verlegt

Genf (AFP) - Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Wie ein Sprecher des Weltwirtschaftsforums am Mittwoch mitteilte, wird das traditionell Ende Januar stattfindende Treffen in dem Schweizer Skiort im nächsten Jahr auf den Frühsommer verlegt. Experten hätten zuvor gewarnt, dass ein "sicheres" Treffen im Januar angesichts der Pandemie nicht möglich sei.

Merkel in Davos © AFP

Am Weltwirtschaftsforum hatten im vergangenen Jahr rund 50 Staats- und Regierungschefs teilgenommen, darunter waren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump. Unter den 2800 weiteren Teilnehmer waren insbesondere hochrangige Vertreter von Unternehmen. Im Fokus stand im vergangenen Jahr das Thema Klimaschutz.