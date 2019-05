Vergleichsportal rät zu Geldanlage statt Glimmstängel

Wer heute mit dem Rauchen aufhört, kann sich in 20 Jahren einen Sportwagen leisten

Heidelberg (AFP) - Wer heute mit dem Rauchen aufhört, kann sich mit dem gesparten Geld in 20 Jahren einen Sportwagen leisten. Wie das Vergleichsportal Verivox am Mittwoch anlässlich des Welt-Nichtrauchertags am Freitag mitteilte, geben Raucher bei einer Schachtel pro Tag binnen 20 Jahren rund 67.000 Euro für ihre Sucht aus. Legen sie das Geld stattdessen in einem Sparplan mit passiven Indexfonds an, können sie dank der Verzinsung in der gleichen Zeit mehr als 112.000 Euro erwirtschaften.

Zigaretten in einem Aschenbecher © AFP

Verivox geht bei seinen Berechnungen vom Konsum einer Schachtel mit 20 Zigaretten am Tag aus. Diese kostet aktuell rund 6,70 Euro. Steigende Tabakpreise berücksichtigten die Statistiker ebenso wie Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag beim Sparplan.

Der wichtige Hebel: Während Raucher in den vergangenen Jahren jährlich im Schnitt 3,19 Prozent mehr Geld für ihr Laster hinlegen mussten, erhielten Anleger bei einem 15-jährigen Dax-Investment über 6,54 Prozent Rendite pro Jahr.