"Kostengründe nicht überzeugend"

Wettbewerber der Post kritisieren mögliche Porto-Erhöhung auf 80 Cent

Berlin (AFP) - Die Wettbewerber der Deutschen Post bei der Paketzustellung haben eine mögliche Porto-Erhöhung für den Standardbrief auf 80 Cent scharf kritisiert. Mit den damit erzielten Gewinnen könne die Deutsche Post ihren Paketbereich quersubventionieren und ihren hohen Marktanteil "aggressiv" behaupten, erklärte der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) am Montag. Die Kostengründe für eine Portoerhöhung seien "nicht überzeugend".

Briefzentrum der Deutschen Post © AFP

Der BIEK berief sich auf ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten, verfasst unter anderem vom früheren Vorsitzenden der Monopolkommission, Justus Haucap. Demnach sind die Preiserhöhungsspielräume, die die Bundesnetzagentur der Deutschen Post einräumt, zu groß. Denn die Sendungsmengen gingen nicht so stark zurück wie prognostiziert - vielmehr wiesen sie nach zwei Rückgängen eine "stetige Erholung" auf.

Ebenso wenig seien "übermäßige Personalkostensteigerungen erkennbar". Die Erkenntnisse sprächen für Portosenkungen im Briefbereich - keinesfalls aber für weitere Erhöhungen.

Das Briefporto ist von 55 Cent 2013 auf 70 Cent im Jahr 2016 um mehr als 27 Prozent gestiegen. Die Post möchte es Anfang 2019 offenbar weiter erhöhen. Einen Antrag bei der Bundesnetzagentur hat das Unternehmen aber laut "Bild am Sonntag" noch nicht gestellt. Ein Sprecher verwies gegenüber der Zeitung auf noch nicht getroffene Entscheidungen.

Im BIEK sind die führenden Wettbewerber der Post im Paketbereich organisiert, also DPD, GLS, Go, Hermes und UPS. Die Unternehmenschefs unterschrieben den am Montag veröffentlichten offenen Brief mit ihren Forderungen an die Bundesnetzagentur.