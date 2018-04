Grund ist Datenschutz-Grundverordnung der EU

Whatsapp erhöht Mindestalter für Nutzung auf 16 Jahre

Berlin (AFP) - Der Messagingdienst Whatsapp erhöht sein Mindestalter für die Benutzung in der Europäischen Union auf 16 Jahre. Die Neuerung hänge mit der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU zusammen, die am 25. Mai in Kraft tritt, teilte das US-Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Bislang liegt das Mindestalter bei 13 Jahren - so soll es außerhalb der EU auch bleiben.

Whatsapp-Logo © AFP

Die Verordnung macht Internet-Firmen europaweit gültige Vorgaben für die Speicherung und den Schutz von Daten. Sie macht es Nutzern zudem leichter, gegen Missbrauch vorzugehen. Teil der Datenschutz-Grundverordnung ist auch die Vorgabe, dass "die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes" nur dann rechtmäßig sei, wenn es das sechzehnte Lebensjahr vollendet habe.

Ist das nicht der Fall, müssen die Eltern zustimmen. Das EU-Recht macht aber keine genauen Vorgaben dazu, wie das Alter geprüft werden soll - etwa durch einen Nachweis. Whatsapp erklärte nun, seine Nutzungsbedingungen dort zu aktualisieren, wo die Datenschutz-Grundverordnung greife. Der beliebte Messagingdienst gehört zum US-Konzern Facebook.