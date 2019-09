Windenergiegipfel tagt bei Wirtschaftsminister Altmaier

Berlin (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat für Donnerstag zu einem Windenergiegipfel in sein Ministerium eingeladen. Vertreter der Bundesländer, von Verbänden und Akteure aus der Windenergiebranche sollen dort mit Altmaier ausloten, wie die Rahmenbedingungen für die Windenergie-Branche wieder verbessert werden können. Zuletzt hatte der Ausbau dieses Energieträgers an Land deutlich an Fahrt verloren.

Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein © AFP

Die Windenergie an Land ist ein zentraler Baustein der Energiewende. Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung auf 65 Prozent steigen - nicht zuletzt angesichts des Ausstiegs aus der Kohlekraft und der Atomenergie. Vor dem Gipfeltreffen hatten Wirtschafts- und Umweltverbände neuen Schub für den Windenergie-Ausbau angemahnt.