Verband fordert bessere Speichermöglichkeiten und raschen Stromtrassenausbau

Windräder erzeugten im Dezember Strom für ganz Berlin für ein Jahr

Berlin (AFP) - Die Windkrafträder an Land und auf See haben im Dezember fast 15 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Das würde ausreichen, um für ein ganzes Jahr den Stromverbrauch von ganz Berlin oder Schleswig-Holstein zu decken, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Mittwoch mitteilte. In der Praxis fehle es allerdings bisher an Speichern, um den Strom aus Erneuerbaren bedarfsgerecht nutzen zu können.

Windräder in der Ostsee © AFP

Der Ausbau der Stromtrassen müsse zudem "deutlich an Fahrt aufnehmen", forderte der Verband. Auch in Zukunft seien zudem konventionelle Kraftwerke als Rücklage für eine sichere Stromversorgung erforderlich. Insgesamt decken die Erneuerbaren Energien inzwischen schon 38 Prozent des Bruttostromverbrauchs ab, wie der BDEW weiter ausführte. Damit hätten sie 2018 einen Rekordwert erzielt.

Allerdings müssten die Erneuerbaren-Anlagen rascher installiert werden. Nötig seien zügige Sonderausschreibungen für Wind auf See und Planungs- und Investitionssicherheit für Wind an Land.