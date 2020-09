Bruttoinlandsprodukt schmilzt um 51 Prozent zusammen

Wirtschaftsleistung in Südafrika bricht um mehr als die Hälfte ein

Pretoria (AFP) - Die Corona-Krise hat in Südafrika zu einem beispiellosen Einbruch der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal geführt. Wie die Statistikbehörde am Dienstag mitteilte, ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 51 Prozent zurück.

Proteste gegen Arbeitslosigkeit in Pretoria © AFP

Südafrika gehört zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hatte die Regierung in Südafrika Ende März eine weitreichende Ausgangssperre verhängt, die das Wirtschaftsleben in großen Teilen lahmlegte. Inzwischen wurden die Beschränkungen jedoch schrittweise wieder gelockert.