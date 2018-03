Wirtschaftsminister Altmaier fliegt zu Handels-Gesprächen in die USA

Berlin (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fliegt am Sonntag zu Gesprächen über die Handelspolitik in die USA. Bei seinem Antrittsbesuch in Washington will Altmaier mit Vertretern der US-Regierung über die Strafzölle auf Stahl und Aluminium sprechen. Die Reise dauert bis Dienstag.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium verhängt. Sie treten am kommenden Freitag in Kraft. Die EU pocht darauf, von den US-Strafzöllen ausgenommen zu werden. Handelskommissarin Cecilia Malmström wird kommende Woche US-Handelsminister Wilbur Ross treffen.