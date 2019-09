Stellenindex der BA im September erneut gesunken

Wirtschaftsschwäche spiegelt sich auf Arbeitsmarkt wider

Nürnberg (AFP) - Die derzeitige wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch auf dem Arbeitsmarkt wider: Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) ging im September erneut zurück und zwar um drei Punkte auf 238 Punkte, wie die BA am Freitag mitteilte. Schon im August war der Index gegenüber Juli leicht gefallen.

Mitarbeiter der BA © AFP

Die Schwächephase macht sich der BA zufolge vor allem in konjunkturnahen Branchen wie der Zeitarbeit, dem Verarbeitenden Gewerbe sowie in Verkehr, Logistik und Handel bemerkbar - dort werden weniger Arbeitskräfte gesucht. In konjunkturunabhängigen Bereichen wie der Öffentlichen Verwaltung oder im Bereich Erziehung und Unterricht gebe es hingegen eine "steigende Nachfrage nach neuen Mitarbeitern".

Insgesamt ist der Index, der sich an den bei der BA gemeldeten Stellen orientiert, allerdings nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, der den aktuellen Höchststand markiert, beträgt der Rückgang im September indes 19 Punkte.