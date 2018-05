Wohnungsbau auf höchstem Stand seit 15 Jahren

Bedarf aber wesentlich höher

Wiesbaden (AFP) - So viele neue Wohnungen wie seit 15 Jahren nicht mehr wurden 2017 gebaut - dennoch reicht das Angebot bei weitem nicht aus. Knapp 285.000 Neubauwohnungen wurden fertiggestellt und damit 2,6 Prozent mehr als 2016, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das im Koalitionsvertrag festgeschriebene Ziel von jährlich 375.000 neuen Wohnungen werde damit aber nicht annähernd erreicht, erklärte die Branche. Sie forderte die Regierung auf, das angekündigte Wohnungsbaupaket schnell auf den Weg zu bringen.

Eine höhere Zahl an fertig gestellten Wohnungen als 2017 gab es laut Statistik zuletzt 2002 - damals waren es knapp 290.000. Danach sanken die Zahlen stark ab, bis sie ab 2011 wieder zulegten.

Das Plus könnte noch stärker ausfallen: Im vergangenen Jahr wurden laut Statistik deutlich mehr neue Wohnungen genehmigt als tatsächlich fertiggestellt: Knapp 348.000 Wohnungen hatten die Behörden 2017 genehmigt.

Zusammen mit sogenannte Bauüberhängen aus vorigen Jahren waren damit im vergangenen Jahr zwar 653.300 Wohnungen genehmigt, wurden aber nicht fertig gebaut. Der Bauüberhang erreichte damit den höchsten Stand seit 1999, wie die Statistiker mitteilten.

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie räumte ein, es müsse schneller und effizienter gebaut werden. Der Verband setze auf einen Durchbruch beim seriellen und modularen Wohnungsbau, erklärte er in Berlin. Planung und Bauausführung aus einer Hand würde die Bauzeiten "deutlich verkürzen".

Kapazitätsengpässe dagegen seien nicht der Grund - die Branche habe von 2009 bis 2017 ihr Personal um 107.000 auf 812.000 Beschäftigte aufgestockt, erklärte die Bauindustrie. Sie sieht eine der Ursachen der geringen Fertigstellungen in der Zunahme von Grundstücksspekulationen. Die Politik müsse gegen die "Genehmigung zum Weiterverkauf" von Grundstücken vorgehen.

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes forderte mehr steuerliche Anreize für Investoren, mehr kostengünstiges Bauland sowie eine Vereinfachung der Bauvorschriften. Dann könnten "deutlich" mehr Wohnungen gebaut werden. Das forderte auch der Verband der Wohnungswirtschaft. Die Regierung müsse endlich den "Neubaumotor" anwerfen und so vor allem "bezahlbaren" Wohnraum schaffen.

Der Verband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), der nach eigenen Angaben für rund 50 Prozent des Wohnungsneubaus in Deutschland zuständig ist, beklagte, die Rahmenbedingungen für den Neubau hätten sich im vergangenen Jahr verschlechtert. Die geplante Einführung des Baukindergelds und der Sonderabschreibung seien aber "wichtige Schritte", um den Neubau anzukurbeln.

Vor allem aber habe Bauminister Horst Seehofer (CSU) signalisiert, die Empfehlungen der Baukostensenkungskommission anzupacken. Nur so könne Bauen wieder "einfacher, schneller und kostengünstiger werden".