2,3 Millionen Menschen in Deutschland jobsuchend

Zahl der Arbeitslosen durch Frühjahrsbelebung um 72.000 gesunken

Nürnberg (AFP) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist durch die einsetzende Frühjahrsbelebung von Februar auf März um 72.000 gesunken. Damit waren noch 2,3 Millionen Menschen jobsuchend, wie die Nürnberger Bundesagentur für Abeit am Freitag mitteilte. Gegenüber dem März des Vorjahres lag die Arbeitslosenzahl um 157.000 niedriger. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 5,1 Prozent.

Zahl der Arbeitslosen gesunken © AFP

BA-Chef Detlef Scheele erklärte, "obwohl der konjunkturelle Rückenwind nachgelassen hat, entwickelt sich der Arbeitsmarkt alles in allem weiter günstig." So stieg auch die Zahl der Beschäftigten weiter an, außerdem gab es im März rund 800.000 bei der BA gemeldete freie Stellen und damit 19.000 mehr Jobs als vor einem Jahr.