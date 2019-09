BA-Chef Scheele sieht Arbeitsmarkt weiter in robuster Verfassung

Zahl der Arbeitslosen im September um 85.000 gesunken

Nürnberg (AFP) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September um 85.000 auf 2,234 Millionen gesunken. Damit suchten 22.000 Menschen weniger einen Job als im September des Vorjahres, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag mitteilte. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

BA-Chef Detlef Scheele erklärte, die konjunkturelle Schwächephase zeige sich am Arbeitsmarkt auch im September. Alles in allem sei der Arbeitsmarkt aber weiter "in einer robusten Verfassung". So hätten sich die Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter erhöht.