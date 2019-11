Arbeitsmarkt bleibt trotz Konjunkturschwäche robust

Zahl der Arbeitslosen leicht um 24.000 auf 2,18 Millionen gesunken

Nürnberg (AFP) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat sich im November leicht um 24.000 auf 2,18 Millionen Menschen verringert. Gegenüber dem November des Vorjahres gab es damit 6000 Arbeitslose weniger, die Arbeitslosenquote lag bei unverändert 4,8 Prozent, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte.

Der Arbeitsmarkt hat sich 2018 positiv entwickelt © AFP

Der Chef der Bundesagentur, Detlef Scheele, erklärte, die aktuelle konjunkturelle Schwäche sei am Arbeitsmarkt nach wie vor spürbar. "Alles in allem zeigt er sich aber weiterhin robust." So stiegen die Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland weiter an, allerdings nicht mehr so stark wie im Jahr 2018.