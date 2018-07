BA-Chef Scheele: Arbeitsmarktentwicklung nicht mehr ganz so schwungvoll

Zahl der Arbeitslosen steigt wegen Sommerpause leicht an

Nürnberg (AFP) - Die Sommerpause hat zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahl in Deutschland geführt. Von Juni bis Juli stieg die Zahl der Jobsuchenden um 49.000 auf 2,325 Millionen, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte. Obwohl BA-Chef Detlef Scheele die Lage am deutschen Arbeitsmarkt als weiterhin "sehr günstig" bewertete, scheint der Schwung nach seiner Einschätzung allmählich etwas nachzulassen.

Logo der Agentur für Arbeit © AFP

Ein Anstieg der Arbeitslosenzahl im Juli ist üblich, in diesem Jahr fiel er leicht unterdurchschnittlich aus. Die insgesamt positive Entwicklung zeigt die im Vergleich zum Vorjahres-Juli um 193.000 Menschen niedrigere Arbeitslosenzahl. Die Arbeitslosenquote stieg von Juni auf Juli leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

Scheele sagte, die Entwicklung am Arbeitsmarkt sei nicht mehr ganz so schwungvoll wie in den Wintermonaten. Dennoch baue sich weiter die Zahl der Beschäftigten auf. Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen des Statistischen Bundesamtes gab es im Juni 44,94 Millionen Erwerbstätige, 580.000 mehr als im Jahr davor.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg nach BA-Berechnungen im Mai auf 32,88 Millionen, 746.000 mehr als im Vorjahr. Damit geht der Zuwachs an Beschäftigung ausschließlich auf das Konto von Jobs, bei denen die Beschäftigten auch in Sozialkassen wie die Renten- oder Arbeitslosenversicherung einzahlen. Die Zahl der gemeldeten Stellen lag mit 823.000 um 72.000 über dem Vorjahr.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, der Bedarf an Arbeitskräften bleibe auf einem hohen Niveau. Ausgeschriebene Stellen blieben länger unbesetzt als früher. Um Engpässen bei Fachkräften entgegenzuwirken müsse jetzt mit einer Qualifizierungsoffensive Ernst gemacht werden.

Die Linken-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann kritisierte hingegen, dass nach wie vor zu wenig "gute Arbeit" vorhanden sei. Millionen Menschen würden Niedriglöhne beziehen oder unfreiwillig in Teilzeit arbeiten. "Die Bundesregierung muss dringend die Rahmenbedingungen für gute Arbeit schaffen, von der man leben kann", erklärte Zimmermann.