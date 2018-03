Höchster Stand seit 1991

Zahl der Arbeitsstunden auf rund 60 Milliarden gestiegen

Nürnberg (AFP) - Rund 60 Milliarden Arbeitsstunden haben Deutschlands Erwerbstätige im vergangenen Jahr geleistet - das war der höchste Stand seit 1991, wie das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg am Dienstag mitteilte. Grund für das hohe Arbeitsvolumen ist die Rekordzahl an Erwerbstätigen, die im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent auf 44,3 Millionen geklettert war. Die Arbeitsstunden stiegen laut IAB um 1,1 Prozent im Vorjahresvergleich.

Arbeiter auf einer Baustelle in München © AFP

Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer arbeiteten demnach 2017 durchschnittlich 1634 Stunden, teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 714 Stunden. Die durchschnittliche vereinbarte Wochenarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten betrug 38 Stunden, die der Teilzeitbeschäftigten 16,5 Stunden.

Im Schnitt machten alle Beschäftigen 19,7 bezahlte Überstunden, zwölf Minuten weniger als im Vorjahr. Die unbezahlten Überstunden lagen demnach bei 23,1 Stunden, das waren 60 Minuten weniger als 2016. Der Krankenstand blieb quasi stabil, die Kurzarbeit lag vorläufigen Hochrechnungen zufolge etwas niedriger.