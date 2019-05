Tesla mit Plus von über 400 Prozent

Zahl der Auto-Neuzulassungen sinkt auch im April

Flensburg (AFP) - Die Zahl der Auto-Neuzulassungen in Deutschland ist auch im April gesunken. Angemeldet wurden knapp 311.000 Neuwagen, ein Minus von 1,1 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg am Freitag mitteilte. Schon im März waren die Zahlen leicht gesunken - in den ersten vier Monaten des Jahres gingen die Neuzulassungen laut KBA um 0,2 Prozent zurück.

Es gab aber auch sehr erfolgreiche Marken: Der US-Elektroautobauer Tesla steigerte seinen Absatz im April laut KBA um 442,5 Prozent im Vergleich zum April 2018 - im Februar hatte die Auslieferung des neuen Model 3 begonnen. Zuwächse bei deutschen Marken gab es bei Smart, BMW, Mercedes und Porsche, bei ausländischen Marken auch bei Lexus und Mitsubishi.

Dominierende Antriebsart ist weiterhin der Benzinmotor mit einem Anteil von 59,1 Prozent, wie das KBA mitteilte. Der Diesel-Anteil lag im April bei 33,5 Prozent. Autos mit alternativen Antriebsarten zeigten zwar teils zwei- bis dreistellige Zuwachsraten - ihr Marktanteil erreichte aber gerade mal 7,4 Prozent.