Anteil der Elektroautos bei 1,4 Prozent

Zahl der Autozulassungen im Mai deutlich gestiegen

Flensburg (AFP) - Die Zahl der Auto-Neuzulassungen ist im Mai deutlich nach oben geschnellt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag in Flensburg mitteilte, wurden im vergangenen Monat knapp 333.000 Pkw angemeldet - ein Plus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Neuwagen von Porsche auf Werksgelände in Leipzig © AFP

Fast sechs von zehn Neuwagen waren Benziner (59 Prozent), aber auch Diesel werden wieder beliebter. Jedes dritte neu angemeldete Auto (33 Prozent) war nach KBA-Angaben im Mai ein Selbstzünder - das waren 16,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, als Verbraucher sich nicht zuletzt wegen der Debatte um Fahrverbote zunehmend von Dieselautos abgewendet hatten.

Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 100 Prozent, bleibt aber auf insgesamt überschaubarem Niveau. Im Mai wurden 4630 Elektro-Pkw zugelassen. Damit kommen die Stromer auf einen Gesamtanteil an allen Neuzulassungen von 1,4 Prozent. Bei Hybriden gab es dem KBA zufolge gut 19.300 Neuzulassungen, darunter 3269 Plugin-Hybride.

Die meisten Neuzulassungen gab es in der Kompaktklasse, ihr Anteil an allen neu angemeldeten Pkw betrug 20,5 Prozent (plus 1,6 Prozent). Dicht dahinter folgen SUVs, die mit einem Plus von 32,0 Prozent einen Anteil von 20,3 Prozent erreichen.

Der Anteil der gewerblichen Zulassungen summierte sich im Mai auf 62,9 Prozent (plus 12,1 Prozent), der der privaten lag bei 37,1 Prozent (plus 4,5 Prozent).