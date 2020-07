Statistisches Bundesamt meldet Plus von vier Prozent im Vorjahresvergleich

Zahl der Baugenehmigungen für Wohnung im Mai gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Im Mai sind in Deutschland knapp vier Prozent mehr Baugenehmigungen erteilt worden als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Insgesamt genehmigten die Behörden rund 32.000 Bau- und Umbaumaßnahmen, die der Schaffung neuen Wohnraums dienen sollen.

Bauarbeiter in Berlin © AFP

Dabei ging es um 28.100 Genehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden, der Rest betraf Wohnungen in bereits bestehenden Häusern. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen schwankte laut Bundesamt in den vergangenen Monaten stärker. Im Dezember wurde ein Spitzenwert von 41.000 erreicht, im Februar folgte dann ein Rundgang bis auf 24.300. Die Genehmigungen gelten als ein wichtiger Frühindikator für die Bautätigkeit.