Erwerbstätigkeit nimmt weiter zu

Zahl der Beschäftigten im November bei 45,1 Millionen

Wiesbaden (AFP) - Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland nimmt weiter zu: Im November vergangenen Jahres waren rund 45,1 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das war ein Plus von 1,1 Prozent oder 485.000 Menschen im Vergleich zum Vorjahr und ein Zuwachs von 0,1 Prozent gegenüber Oktober 2018.

Bundesagentur für Arbeit in Berlin © AFP

Erwerbslos waren im November rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland, etwa 45.000 weniger als im Vorjahresvergleich, wie die Statistiker weiter mitteilten.