Autoexperte Dudenhöffer: Bedeutung insgesamt aber noch "sehr überschaubar"

Zahl der Carsharing-Kunden in Deutschland wächst

Berlin (AFP) - Die Zahl der Carsharing-Nutzer in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Wie der Bundesverband Carsharing am Mittwoch mitteilte, waren Anfang 2019 bei den Anbietern 2,46 Millionen Kunden angemeldet - rund 350.000 mehr als ein Jahr zuvor. "Immer mehr Menschen wollen die Verkehrswende praktisch mitgestalten", erklärte Geschäftsführer Gunnar Nehrke.

Carsharing boomt © AFP

Beim Carsharing können sich Nutzer kurzfristig und für kurze Zeit ein Auto leihen. Dabei gibt es mehrere Varianten: Beim stationsbasierten Carsharing holen Kunden das Fahrzeug an einer Station in der Nähe ab und bringen es nach der Fahrt wieder dorthin zurück. Beim sogenannten Free-Floating steht das Auto dort, wo der vorherige Kunde es abgestellt hat, und kann per Handy geortet werden. Vom Carsharing erhoffen sich Befürworter eine erhebliche Umwelt- und Verkehrsentlastung.

"Carsharing ist gut und richtig", erklärte Ferdinand Dudenhöffer, Verkehrsexperte der Universität Duisburg-Essen. Allerdings zeigten die Zahlen des Bundesverbands, dass die Bedeutung in Deutschland noch "sehr überschaubar" sei. 20.200 Fahrzeuge bieten Carsharing-Unternehmen zur Nutzung an. Laut Dudenhöffer machen diese aber nur 0,04 Prozent des gesamten Pkw-Bestandes in Deutschland aus.

Aus den Zahlen lasse sich zudem herleiten, dass viele Carsharing-Kunden zwar für einen Dienst angemeldet seien, diesen jedoch nicht nutzten. "Vermieter wie Sixt, Europcar und andere dürften da mehr bewegen", erklärte Dudenhöffer.

Derweil stagniert der Anteil der Elektro-Fahrzeuge in der deutschen Carsharing-Flotte. Diese könnten allerdings einen entscheidenden Anteil zur Umweltentlastung beitragen. "Die Anbieter wollen auf emissionsfreie Antriebe umstellen", erklärte Nehrke. Doch die Fahrzeuge seien immer noch zu teuer.