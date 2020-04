Überdurchschnittlicher Fahrgastzuwachs im Bahnfernverkehr

Zahl der Fahrten mit Bahnen und Bussen 2019 weiter gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Bahnen und Busse haben im vergangenen Jahr erneut mehr Fahrgäste befördert: Mehr als 11,6 Milliarden Mal waren Fahrgäste im Jahr 2019 im Liniennah- und -fernverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Das waren durchschnittlich fast 32 Millionen Fahrten am Tag.

Bahnverkehr am Münchener Hauptbahnhof © AFP

Die Zahl der Fahrgastbeförderungen nahm damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent zu, wie die Statistiker weiter mitteilten. Damit setzte sich der kontinuierliche Anstieg der Gesamtzahl der Fahrgastbeförderungen seit 2004 - dem ersten Jahr, für das vergleichbare Daten vorliegen - weiter fort.

Überdurchschnittlich stieg den Angaben zufolge die Zahl der Fernverkehrsreisenden mit Eisenbahnen, und zwar um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf mehr als 151 Millionen. Das waren mehr als je zuvor. Der Linienverkehr mit Fernbussen verzeichnete demnach einen deutlichen Rückgang um 7,9 Prozent auf 21 Millionen Fahrgäste. Dieser Vorjahresvergleich werde jedoch durch einen Sondereffekt beeinflusst: Ein Teil der Linienverbindungen wurde auf Unternehmen mit Sitz im Ausland verlagert und ist dadurch nicht mehr in der Statistik enthalten.

Unternehmen im Öffentlichen Personennahverkehr beförderten laut Statistischem Bundesamt mit mehr als 11,4 Milliarden den überwiegenden Teil der Fahrgäste. Das waren 0,4 Prozent mehr als 2018. Davon nutzten 5,3 Milliarden Fahrgäste Busse. 4,1 Milliarden Fahrgäste fuhren mit Straßen-, Stadt- und U-Bahnen und 2,8 Milliarden mit Eisenbahnen und S-Bahnen.