Mehr als 265.000 neue Pkw angemeldet

Zahl der Neuzulassungen im September um mehr als acht Prozent gestiegen

Flensburg (AFP) - Die Nachfrage nach neuen Autos zieht offenbar an. Im September wurden 8,4 Prozent mehr Pkw neu zugelassen als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag in Flensburg mitteilte. Demnach wurden 265.227 neue Pkw angemeldet.

Neuwagen am Duisburger Hafen © AFP

Die gewerblichen Zulassungen stiegen laut KBA um 3,5 Prozent im Vorjahresvergleich, die privaten Zulassungen um 18,3 Prozent. Auch im Vergleich zum August stieg die Zahl - in dem Monat waren 251.100 Pkw neu zugelassen worden.