Bundesagentur: Plus in allen Wirtschaftsbereichen

Zahl der offenen Jobs erreicht mit knapp 1,5 Millionen neuen Rekordstand

Nürnberg (AFP) - Die Zahl der offenen Jobs in Deutschland ist auf einen neuen Rekord gestiegen: Im vierten Quartal 2018 gab es bundesweit rund 1,46 Millionen offene Stellen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) am Dienstag mitteilte. Damit erhöhte sich die Zahl im Vergleich zum dritten Quartal um 221.000, gegenüber dem Vorjahr war es ein Plus von 275.000 Stellen.

"In allen Wirtschaftsabschnitten" gebe es ein deutliches Plus bei der Zahl offener Stellen, erklärte Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. Demnach waren im Westen 1,134 Millionen Stellen unbesetzt, im Osten waren es rund 325.000 Jobs.

Auf hundert sozialversicherungspflichtig Beschäftigte kommen im Bundesschnitt damit 3,5 offene Stellen, wie das Institut weiter mitteilte. Das IAB untersucht viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden.