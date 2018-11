1,24 Millionen freie Jobs - Vor allem Verarbeitendes Gewerbe sucht Mitarbeiter

Zahl der unbesetzten Stellen steigt auf neuen Rekord

Nürnberg (AFP) - Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland ist im dritten Quartal weiter gestiegen und hat mit 1,24 Millionen ein neues Rekordhoch erreicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich die Zahl der freien Jobs um rund 140.000, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mitteilte. "Auffällig" sei die stark gestiegene Nachfrage im Verarbeitenden Gewerbe, also in Unternehmen, die Produkte herstellen.

Suche nach Verkäufern und Aushifen in Westerland auf Sylt © AFP

In Westdeutschland waren in den drei Monaten von Juni bis September 950.000 Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland rund 290.000, wie das IAB mitteilte. Im Verarbeitenden Gewerbe habe sich die Zahl der offenen Stellen innerhalb eines Jahres um fast ein Drittel auf gut 160.000 erhöht.

Das IAB der Bundesagentur für Arbeit wertet für seine vierteljährliche Erhebung die Angaben von rund 9000 Arbeitgebern aus. Dazu gehören auch Stellenangebote, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden.