PR-Gag mit US-Rapper Snoop Dogg

Zahlungsdienstleister Klarna verkauft goldene Erdnussbutter für 15 Euro je Glas

Berlin (AFP) - Goldene Erdnussbutter für 15 Euro, pinke Seiden-Bettwäsche für 90 Euro und eine aufblasbare rosa Rutsche für 2500 Euro: In einem Webshop können sich Fans der Werbung des Zahlungsanbieters Klarna mit dem US-Rapper Snoop Dogg mit hochpreisigen Fanartikeln eindecken. "Die Produkte zu entwickeln hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht", erklärte Snoop Dogg laut Klarna am Dienstag. Die Artikel seien "perfekt für wahre Player".

Snoop Dogg im Mai in Los Angeles © AFP

Der Rapper hatte Anfang des Jahres in den schwedischen Zahlungsanbieter investiert und fungiert als Gesicht der aktuellen Werbekampagne. In einem Video läuft er mit einem Pelzmantel bekleidet durch ein Spalier aus Models in pinken Seide-Bademänteln und lässt sich diamantenbesetzte Ringe mit der Aufschrift "Smoooth Dogg" überreichen. Allein auf der Videoplattform Youtube wurde der Clip 16 Millionen Mal aufgerufen.

Klarnas Marketingchef David Sandström erklärte, er sei überzeugt, mit der Kollektion den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. "Unser Luxusproblem ist es allerdings gerade, einen geeigneten Platz für die riesigen aufblasbaren Rutschen zu finden." Kein Wunder angesichts der zehn Meter Höhe und einer Grundfläche von 60 Quadratmetern.