Baustelle zwischen Berlin und Hannover

Züge im Dezember wieder pünktlicher

Frankfurt/Main (AFP) - Die Züge der Deutschen Bahn sind im Dezember wieder pünktlicher gefahren. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, waren im vergangenen Monat 76,9 Prozent der Fernzüge pünktlich. Das waren 6,5 Punkte mehr als im November. Im Nahverkehr verbesserte sich der Wert um 1,7 Punkte auf 94 Prozent. An den Festtagen nutzten demnach über fünf Millionen Reisende die ICEs und ICs - ein Fünftel mehr als an normalen Tagen.

ICE im Berliner Hauptbahnhof © AFP

Auf das gesamte Jahr gesehen lag die Pünktlichkeit aller Züge mit 93,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im Jahr 2017 betrug sie noch 94 Prozent. Vor allem der Fernverkehr verschlechterte sich, von 78,5 Prozent auf 74,9. Als pünktlich definiert die Bahn einen Zug mit einer Verspätung von weniger als sechs Minuten.

Der Sprecher für Bahnpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, erklärte: "Wenn nur drei von vier Fernverkehrszügen ihr Ziel pünktlich erreichen, dann merkt jeder Fahrgast, dass bei der Deutschen Bahn etwas faul ist." Der DB-Konzern müsse zügig eine Fahrzeugreserve aufbauen und in wichtigen Bahnhöfen voll einsatzbereite Züge vorhalten, die bei Betriebsstörungen und massiven Verspätungen schnell eingesetzt werden können. Für den prekären Zustand der Deutschen Bahn sei die Bundesregierung als Eigentümerin entscheidend mitverantwortlich, erklärte Gastel.

Mehr Zeit einplanen müssen Reisende in den kommenden Monaten auf der Strecke von Berlin nach Hannover. Zwischen dem 12. Januar und dem 17. Mai wird die Signaltechnik erneuert. Zwischen Berlin und Hannover beziehungsweise Braunschweig verlängert sich die Fahrtzeit im ICE somit um 20 bis 30 Minuten. Bei den IC-Verbindungen sind es fünf Minuten. Buchungs- und Informationssysteme zeigen bereits die neuen Fahrtzeiten an.