Ökonomen lehnen Prämien und Staatsbeteiligungen ab - Parteien sind uneinig

Zulieferer fordern vor Autogipfel "Erweiterung der Kaufanreize"

Berlin (AFP) - Vor dem Autogipfel am Dienstag haben die Zulieferbetriebe zusätzliche Unterstützung des Bundes gefordert. Die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, die von sieben Wirtschaftsverbänden getragen wird und nach eigenen Angaben 9000 vornehmlich mittelständische Zulieferer vertritt, forderte die Bundesregierung am Montag zu "einer zügigen Erweiterung der Kaufanreize" auf. Wirtschaftsforscher, Politiker und Umweltverbände äußerten sich allerdings skeptisch.

Autoproduktion bei VW © AFP

"Die Bundesregierung hat mit dem Konjunkturpaket einen Schritt in die richtige Richtung getan", erklärte die Arbeitsgemeinschaft der Zulieferer. Doch die Mehrwertsteuersenkung habe den Absatz nicht wie erhofft angekurbelt. "Wenn die Produktion nicht bald wieder ausgelastet wird, müssen sehr einschneidende Sparmaßnahmen auch zu Lasten der Belegschaften in der Zulieferindustrie getroffen werden", warnte der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), Christian Vietmeyer.

Neben der kürzlich von der CSU erneut ins Spiel gebrachten Prämie für moderne Verbrennungsmotoren waren im Vorfeld des neuen Autogipfels auch Forderungen nach einem Staatseinstieg bei in Not geratenen Zulieferern in Berlin laut geworden. Es gehe um einen Umbruch in der ganzen Branche, dem die Regierung intensiver begegnen müsse, sagte Linken-Chef Bernd Riexinger am Montag und forderte einen "Fonds zur Absicherung".

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, Grünen-Chefin Annalena Baerbock und IG Metall-Chef Jörg Hofmann hatten sich zuvor für einen entsprechenden Mittelstandsfonds mit Bundesmitteln ausgesprochen.

Gegen weitere Staatshilfen für die Autobranche wandte sich der CDU-Wirtschaftsrat. Probleme hätten "derzeit alle produzierenden Unternehmen", sagte dessen Präsidentin Astrid Hamker "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstagsausgaben). Sinnvoller als "Geld vom Staat" seien "klare, technologieoffene Rahmenbedingungen für die Branche und die Mobilität der Zukunft".

Auch FDP-Chef Christian Lindner wandte sich in Berlin sowohl gegen Teilverstaatlichungen als auch gegen eine Kaufprämie, die lediglich zu "Mitnahmeeffekten" führen würde. Stattdessen müssten die "Standortbedingungen“ für die Autoindustrie verbessert werden.

Die Leiter führender Forschungsinstitute in Deutschland lehnen spezielle Staatshilfen nur für die Autozulieferer ebenfalls ab. Beteiligungen und Kaufprämien seien "kontraproduktiv, denn sie würden den Strukturwandel bremsen und nicht fördern", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, dem "Handelsblatt".

Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW), Gabriel Felbermayr, sagte der Zeitung, die Krise der Autobranche habe "schon lange vor Corona eingesetzt". Sie sei "struktureller, nicht konjunktureller Natur".

"Nur durch ein konsequentes Umschwenken in Richtung kleiner, sparsamer und effizienter Fahrzeuge werden die deutschen Autobauer auch in den nächsten Jahrzehnten bestehen können", erklärte der Verkehrsexperte des Umweltverbands BUND, Jens Hilgenberg. Der Staat solle die Zulieferer dabei unterstützen, "ihre Abhängigkeit von der Autoindustrie im Allgemeinen und vom Verbrennungsmotor im Besonderen mit neuen Produkten zu durchbrechen".

Hintergrund der Debatte ist, dass derzeit viele Zulieferer unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden und zusätzlich vom Strukturwandel in der Branche hin zu mehr Elektromobilität betroffen sind. Am Dienstagabend findet per Videokonferenz ein Autogipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) statt. Teilnehmer des Spitzengesprächs der sogenannten Konzertierten Aktion Mobilität sind neben Regierungsvertretern und Ministerpräsidenten der Autoländer Vertreter der Autoindustrie sowie Arbeitnehmervertreter.