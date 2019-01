Umfrage: Frauen heizen weniger als Männer

Zwei Drittel der Deutschen greifen lieber zum Wollpulli statt zum Thermostat

München (AFP) - Bei den derzeitigen Minustemperaturen kommt ganz Deutschland ins Frösteln. Die meisten Deutschen drehen der Umwelt zuliebe aber trotzdem die Heizung nicht noch weiter auf, wie eine am Dienstag vom Energiekonzern Eon veröffentlichte Umfrage ergab. Stattdessen ziehen sich zwei Drittel der Befragten lieber eine zusätzliche Schicht Kleidung an. Jedes Grad weniger in der Wohnung spart nicht nur Energie, sondern kann einer Durchschnittsfamilie laut Eon 100 Euro im Jahr sparen.

Frau dreht an der Heizung © AFP

Eon ließ von dem Statistikportal Statista Ende September vergangenen Jahres knapp 4000 Menschen im Internet befragen. Ein Drittel von ihnen zeigte sich wenig umweltbewusst. So gaben 28 Prozent an, dass sie lieber warm heizen, um nicht zusätzliche Kleidung tragen zu müssen. Weitere fünf Prozent achten nicht darauf, wie sie heizen. Am wenigsten umweltbewusst heizen demnach die Menschen in Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Umfrage macht auch Schluss mit dem Klischee, dass Frauen mehr heizen würden als Männer: Drehen 33 Prozent der Männer die Heizung eher hoch, wenn ihnen kalt ist, tun das nur 23 Prozent der Frauen.