Zahl entspricht Verdopplung der Fahrgäste im Jahresvergleich

Zwei Millionen Bahngäste auf Schnellstrecke von Berlin nach München unterwegs

Berlin (AFP) - Ein halbes Jahr nach dem Start der Schnellstrecke von Berlin nach München hat die Deutsche Bahn Bilanz gezogen: Auf der neuen Strecke seien bereits zwei Millionen Fahrgäste unterwegs gewesen, das sei eine Verdopplung der Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte die Bahn am Freitag mit. Das Unternehmen sprach von einem "bemerkenswerten Erfolg", der die Erwartungen übertreffe.

Die Pünktlichkeit der Züge auf der neuen Strecke liege mit 84 Prozent zudem "über dem bundesweiten Durchschnitt". Ab Dezember will die Bahn zwei weitere Sprinter-Zugpaare auf der Strecke einsetzen. Außerdem soll es mit der Verbindung von Berlin über Halle und Nürnberg bis nach Wien die erste internationale Verbindung über die neue Strecke geben, kündigte der Konzern an.

Die Bahn hatte die modernste Eisenbahnstrecke Deutschlands von Berlin nach München im Dezember nach zehn Jahren Bauzeit in Betrieb genommen. Sie verbindet die beiden Metropolen in drei Stunden und 58 Minuten. Die Bahn will damit dem Flugzeug Konkurrenz machen.